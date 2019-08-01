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Барби выпустят модели лысых кукол | Фото:29.01 06:29   MIGnews.com

Барби выпустят модели лысых кукол

Издание Daily Mail сообщает о появлении на рынке новых кукол Барби, у которых не будет волос на голове, а также некоторых конечностей - вместо них протезы.

Их разработали в компании Mattel, которой принадлежит бренд Барби.

Таким образом, создатели хотят привлечь внимание к разнообразию в обществе, а также рассказать детям о разных формах инвалидности. "Пост с прототипом этой игрушки стал самым популярным за всю историю существования нашего Instagram-аккаунта", - заявили представители Mattel.

В 2019 году самой продаваемой моделью стала Барби в инвалидной коляске.




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