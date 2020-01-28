28.01 10:28 MIGnews.com

Актриса Андрейченко нашлась и извинилась

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Актриса Наталья Андрейченко, которая больше суток не выходила на связь, нашлась. Звезда отдыхала в Мексике и решила устроить путешествие в "специальное поселение", где не пользуются мобильными телефонами.Об этом 63-летняя актриса рассказала на инстаграм-странице. Андрейченко выключила все соцсети и устройство, чтобы по-настоящему отдохнуть. А вот предупредить родных и своих менеджеров она забыла.По словам артистки, в последнее время она очень много работала, и ей было необходимо "освободиться и набраться сил… Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами…""Когда я приехала от своей подруги Марет домой, меня уже ждала машина, чтобы отвезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка "silence"/"молчание". В этом удивительном месте ты находишься в полном одиночестве и никто не имеет права тебя побеспокоить.", – поделилась она.