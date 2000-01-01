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YouTube 28.01 08:03   MIGnews.com

Звезда фильма "Человек-слон" скончалась в возрасте 77 лет

Ветеран британского кинематографа сэр Джон Херт скончался в возрасте 77 лет после долгой борьбы с раком поджелудочной железы. Актер известен своими ролями в фильмах "Человек-слон", "Чужой", "Полуночный экспресс" (1978).

Британца дважды номинировали на премию "Оскар". Также актер известен ролями второго плана в фильмах про юного волшебника "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и Дары Смерти", где Херт сыграл мистера Олливандера.

О смерти актера сообщил его агент. Однако он не предоставил более подробную информацию о кончине Джона Херта. Артист объявил, что болен раком поджелудочной железы в июне 2015 года. И уже спустя четыре месяца врачи Херта сообщили о наступлении ремиссии.

За свою карьеру актер снялся в более 200 фильмах и телевизионных сериалах, сообщает BBC News.
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