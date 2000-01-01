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Женщины влюбляются за 45 секунд | Фото: Thinkstock29.01 00:42   MIGnews.com

Женщины влюбляются за 45 секунд

Ученые из Университета прикладной психологии в Великобритании пришли к выводу, что женщинам для того чтобы влюбиться хватит и 45 секунд.

Специалисты поясняют, что, когда женщина влюбляется, в это время феромоны вступают в реакцию, запускаются необходимые для данного процесса биохимические механизмы. Все эти моменты умещаются во временной отрезок, длиной в 45 секунд.

Отмечается, что в первую очередь представительницы прекрасного пола обращают внимание на запах мужчины. А поэтому джентльменам не стоит использовать резкие запахи и дешевую туалетную воду.

Ученые подчеркивают, что женщина не может почувствовать страсть к мужчине с первого взгляда – это происходит, когда она посмотрит на него минимум 6 раз.

Ученые подчеркнули, что влюбленность еще не является любовью, а лишь импульсом к ней.
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