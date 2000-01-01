28.01 13:59 MIGnews.com

Цукерберг отозвал земельный иск к жителям Гавайев

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Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг решил отозвать исковое заявление к нескольким сотням гавайцев, которые претендовали на часть земельного участка, приобретенного Цукербергом в 2014 году.Как утверждает Цукерберг в растиражированной гавайской прессой колонке, он сожалеет, что не подумал о культурной и исторической значимости земель местных жителей изначально, когда подавал иск, и теперь надеется найти другой способ решить земельный вопрос."Теперь, когда я понимаю эту проблему лучше, становится понятно, что мы совершили ошибку", - отметил Цукерберг.На принадлежащих Цукербергу почти 300 га земли на гавайском острове Кауаи оказалось 14 участов общей площадью около 3 га, на которые претендовали коренные жители. Они руководствуются законом от 1850 года, по которому местные аборигены имеют право на землю, где жили их предки, сообщает Би Би Си.По данным Forbes, участок на острове Кауаи обошелся основателю Facebook в 100 млн долларов. Кауаи - четвертый по величине остров Гавайского архипелага.