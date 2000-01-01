Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 28.01 22:22   MIGnews.com

Елизавету II в ярком пальто встретил полуголый островитянин

Королева Великобритании Елизавета II посетила выставку в Центре визуальных искусств, который находится в Норидже, Восточная Англия. Там ее встретил полуобнаженный островитянин, который был одет в традиционный костюм – длинную юбку и широкий пояс, завязанный на талии.

Королева, видимо, не ожидала увидеть перед собой такого мужчину. Когда она вышла из автомобиля, то сначала была озадачена увиденным, но потом на ее лице появилась улыбка.

Затем Елизавета II с хорошим настроением мило позировала фотографам. Порадовала королева своим внешним видом – на ней было пальто и шляпа цвета фуксии и помада в тон наряда. В руке она держала свою любимую сумку от британского бренда Launer, пишет ТСН.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:59
Названы самые любимые туристами города
21:20
Соразмерный ответ: Американцам запретят въезд в Иран
20:53
Сильвио Берлускони опять судят
20:47
Задержаны арабы, открывшие огонь на шоссе 55
19:43
Герцог: Позор Ликуду за праздник в День жертв Холокоста
19:12
В Калифорнии собирают подписи за референдум о выходе из США
18:46
Переезд посольства США не мешает президенту ас-Сиси
18:21
Полиция ищет новых бизнесменов, одаривавших Нетаниягу
17:35
Реакция арабов на переезд посольства разочаровала ПА
17:24
Скончался экс-солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович
16:59
Мусульмане США подадут коллективный иск против Трампа
16:32
Финляндия. Беженец арестован за 2 изнасилования
16:31
Израильтянин зарезал жену и троих детей
15:43
ХАМАС отказал Египту в экстрадиции салафитов ISIS
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus