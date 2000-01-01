Елизавету II в ярком пальто встретил полуголый островитянин
Королева Великобритании Елизавета II посетила выставку в Центре визуальных искусств, который находится в Норидже, Восточная Англия. Там ее встретил полуобнаженный островитянин, который был одет в традиционный костюм – длинную юбку и широкий пояс, завязанный на талии.
Королева, видимо, не ожидала увидеть перед собой такого мужчину. Когда она вышла из автомобиля, то сначала была озадачена увиденным, но потом на ее лице появилась улыбка.
Затем Елизавета II с хорошим настроением мило позировала фотографам. Порадовала королева своим внешним видом – на ней было пальто и шляпа цвета фуксии и помада в тон наряда. В руке она держала свою любимую сумку от британского бренда Launer, пишет ТСН.