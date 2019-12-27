Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Скончался автор мюзикла `Хелло, Долли!` | Фото:27.12 14:57   MIGnews.com

Скончался автор мюзикла "Хелло, Долли!"

В пятницу, 27 декабря, в Майами скончался знаменитый композитор Джерри Херман, автор знаменитых мюзиклов "Хелло, Долли!", "Mame" и "La Cage aux Folles".

По данным The New York Times, он ушел из жизни в 88 лет.

По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения болезни легких. Подробности о похоронах будут обнародованы позже.

Джерри Херман родился 10 июля 1931 года в еврейской семье. С детства он играл на фортепиано, сочинял музыку. После окончания университета переехал в Нью-Йорк.

В 1985 году у него была диагностирована ВИЧ-инфекция. Херман называл себя счастливчиком, которого спасла экспериментальная терапия.

Композитор был пять раз номинирован на театральную премию "Тони", дважды становился лауреатом за заслуги в области театрального искусства. Также Херман получил премию "Грэмми".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:11
Немцы: Трамп – величайшая угроза в мире
15:58
Иран не забудет настоящих друзей в трудные времена
15:36
Задавившего велосипедистов вновь поместили под арест
15:11
В Москве сгорела могила рэпера Децла: названа причина
14:40
Иракцы начинают бойкот импорта из Ирана
14:30
Ганц: праймериз представляет зеркальный образ "Ликуда"
14:12
Видео: ЧП с сухогрузом в проливе Босфора
13:53
Нетаниягу: США признают наш суверенитет на Западном берегу
13:32
Саар: Я знаю, что поступил правильно
13:08
Япония отправит ВМС на Ближний Восток: названа причина
12:49
Шай Ницан: Нетаниягу должен предстать перед судом
12:30
Нетаниягу: мы одолели распространителей фейков
12:10
Скончалась Галина Волчек: названы дата и место похорон
11:51
Выборы в ПА: Европа давит на Аббаса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus