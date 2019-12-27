27.12 14:57 MIGnews.com
Скончался автор мюзикла "Хелло, Долли!"
В пятницу, 27 декабря, в Майами скончался знаменитый композитор Джерри Херман, автор знаменитых мюзиклов "Хелло, Долли!", "Mame" и "La Cage aux Folles".
По данным The New York Times
, он ушел из жизни в 88 лет.
По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения болезни легких. Подробности о похоронах будут обнародованы позже.
Джерри Херман родился 10 июля 1931 года в еврейской семье. С детства он играл на фортепиано, сочинял музыку. После окончания университета переехал в Нью-Йорк.
В 1985 году у него была диагностирована ВИЧ-инфекция. Херман называл себя счастливчиком, которого спасла экспериментальная терапия.
Композитор был пять раз номинирован на театральную премию "Тони", дважды становился лауреатом за заслуги в области театрального искусства. Также Херман получил премию "Грэмми".
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