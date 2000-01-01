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Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube 27.12 22:27   MIGnews.com

Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип культовой группы Nirvana "Smells Like Teen Spirit" достиг миллиарда просмотров на видеохостинге YouTube.

Для достижения миллиардной отметки видео понадобилось около 10 лет - видео было загружено в июне 2009 года. В настоящее время один из самых известных хитов культовой группы является вторым по популярности видеоклипом на хиты 90-х. На первом месте по количеству просмотров находится клип на песню Guns N' Roses "November Rain", набравший 1,3 миллиарда просмотров. Третье место занимает "Zombie" группы Cranberries, имеющий около 980 млн просмотров.



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