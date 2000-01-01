27.12 22:27 MIGnews.com

Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

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Клип культовой группы Nirvana "Smells Like Teen Spirit" достиг миллиарда просмотров на видеохостинге YouTube.Для достижения миллиардной отметки видео понадобилось около 10 лет - видео было загружено в июне 2009 года. В настоящее время один из самых известных хитов культовой группы является вторым по популярности видеоклипом на хиты 90-х. На первом месте по количеству просмотров находится клип на песню Guns N' Roses "November Rain", набравший 1,3 миллиарда просмотров. Третье место занимает "Zombie" группы Cranberries, имеющий около 980 млн просмотров.