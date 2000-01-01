Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Мадонна отменила выступление из-за `неописуемой боли` 27.12 23:51   MIGnews.com

Мадонна отменила выступление из-за "неописуемой боли"

Известная поп-исполнительница Мадонна заявила, что решила закончить свой тур по Северной Америке в поддержку нового альбома "Madame X" на день раньше из-за "неописуемой боли".

"Когда я поднялась по лестнице, чтобы петь очередную песню в субботу вечером в Майами, я был в слезах от неописуемой боли, причиняемой травмами", - пояснила Мадонна во вторник на своей странице в Instagram. Об этом сообщает NBC News.

"С каждой песней, которую я пела, я молилась, чтобы перейти к следующей и закончить шоу", - добавила она.

Также певица отметила, что, несмотря на то, что она считает себя "воином", на этот раз ей пришлось "прислушаться к своему телу и признать, что боль - это предупреждение".

После отмены концерта в Майами, Мадонна сказала, что проконсультировалась с врачами и прошла несколько тестов, включая сканирование, УЗИ и рентген, на основании чего получила рекомендации как можно больше отдыхать.

Сообщается, что происхождение травм певицы неизвестно, однако в ноябре Мадонна поделилась фотографией, на которой принимала "обычную ледяную ванну при множественных травмах".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:27
Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube  
22:00
Ликуд: Ганц – лицемер
21:38
Путин поставил свое супероружие на боевое дежурство
21:10
На Гавайях без вести пропал туристический вертолет
20:52
Зеленский выразил свои соболезнования народу Казахстана
20:20
Крушение самолета в Казахстане: новые данные о пострадавших
19:59
ХАМАС накинулся с обвинениями на Израиль
19:28
Крушение самолета в Казахстане: запись переговоров с пилотом
19:01
Махмуд Аббас боится предстоящих выборов
18:27
Украина и Россия обнулят взаимные претензии по газу
18:00
ПНС Ливии намерено отправить Турции запрос о военной помощи
17:37
Трамп о вырезанной сцене из "Один дома 2": это все Трюдо
17:11
ХАМАС испытал несколько ракет
16:50
ВМС Ирана, Китая и России проводят учение в Индийском океане
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus