Мадонна отменила выступление из-за "неописуемой боли"
Известная поп-исполнительница Мадонна заявила, что решила закончить свой тур по Северной Америке в поддержку нового альбома "Madame X" на день раньше из-за "неописуемой боли".
"Когда я поднялась по лестнице, чтобы петь очередную песню в субботу вечером в Майами, я был в слезах от неописуемой боли, причиняемой травмами", - пояснила Мадонна во вторник на своей странице в Instagram. Об этом сообщает NBC News.
"С каждой песней, которую я пела, я молилась, чтобы перейти к следующей и закончить шоу", - добавила она.
Также певица отметила, что, несмотря на то, что она считает себя "воином", на этот раз ей пришлось "прислушаться к своему телу и признать, что боль - это предупреждение".
После отмены концерта в Майами, Мадонна сказала, что проконсультировалась с врачами и прошла несколько тестов, включая сканирование, УЗИ и рентген, на основании чего получила рекомендации как можно больше отдыхать.
Сообщается, что происхождение травм певицы неизвестно, однако в ноябре Мадонна поделилась фотографией, на которой принимала "обычную ледяную ванну при множественных травмах".