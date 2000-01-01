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Умерла Галина Волчек: названы дата и место похорон | Фото:27.12 12:10   MIGnews.com

Скончалась Галина Волчек: названы дата и место похорон

Российская актриса и художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище 29 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Траурная церемония прощания состоится в тот же день в 11:00 в "Современнике". По данным Telegram-канала Baza, Волчек похоронят рядом с первым супругом Евгенией Евстигнеевым. Такое решение принял их сын, режиссер Денис Евстигнеев.

Напомним, что Волчек скончалась 26 декабря в московской больнице, в которую была госпитализирована из-за осложнений, вызванных пневмонией. По официальной версии, причиной смерти послужили отец мозга и легких.

В последние дни актриса была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.


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