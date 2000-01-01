Скончалась Галина Волчек: названы дата и место похорон
Российская актриса и художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище 29 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Траурная церемония прощания состоится в тот же день в 11:00 в "Современнике". По данным Telegram-канала Baza, Волчек похоронят рядом с первым супругом Евгенией Евстигнеевым. Такое решение принял их сын, режиссер Денис Евстигнеев.
Напомним, что Волчек скончалась 26 декабря в московской больнице, в которую была госпитализирована из-за осложнений, вызванных пневмонией. По официальной версии, причиной смерти послужили отец мозга и легких.
В последние дни актриса была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.