27.12 15:11 MIGnews.com

В Москве сгорела могила рэпера Децла: названа причина

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Любовь фанаток стала причиной возгорания на могиле популярного российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).Об этом рассказали работники Пятницкого кладбища в Москве, передает телеканал "360".Уточняется, что поклонники артиста поставили на могилу поминальные свечи, огонь от которых перекинулся на пластиковые венки. Сотрудники ритуального учреждения пообещали помочь восстановить могилу."Установлено, что возгорание произошло после посещения могилы поклонниками артиста. В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков", – сказано в сообщении.