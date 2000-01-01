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Президент смотрел порно в зале суда | Фото: Sebastian Baryli/Flickr27.12 22:19   MIGnews.com

Президент смотрел порно в зале суда

Один из самых влиятельных людей Южной Америки, президент Боливии Эво Моралес, попался на просмотре порно на своем мобильном телефоне во время судебного заседания.



Отмечается, что, когда президент включил на своем смартфоне ролики "для взрослых", забыв отключить звук, по залу заседаний начали раздаваться громкие стоны. Очевидно, к такому повороту событий Моралес был настолько не готов, что даже выронил свой телефон на пол.

Услышав громкие стоны из телефона президента, присутствовавшие в зале начали громко смеяться.

По какому поводу глава государства оказался в суде, не сообщается.
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