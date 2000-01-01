Умерла актриса, игравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"
Несмотря на сообщения об улучшении ее состояния, голливудская актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась 27 декабря. О ее смерти сообщила телерадиокомпания "Би-би-си".
60-летняя артистка ушла из жизни в медицинском центре имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе, куда ее доставили после сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона.
Фишер госпитализировали в критическом состоянии сразу после приземления и подключили к аппарату искусственного дыхания.
Позднее сообщалось, что состояние актрисы стабилизировалось.