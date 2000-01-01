31.12 02:37 MIGnews.com

Как новогодние праздники влияют на мозг человека

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В преддверии празднования Нового года у человека начинают активнее работать некоторые отделы головного мозга. Происходит выброс так называемых гормонов счастья – серотонина и дофамина, которые вызывают положительные эмоции. В это время в человеческом мозге активно начинают функционировать сенсомоторная кора, премоторная и первичная двигательная кора, а также теменные доли.При этом у некоторых людей, имеющих опыт многих лет подготовки к Рождеству и Новому году, появляется отдельная нейронная сеть восприятия этих зимних праздников. Она вступает в работу в преддверии новогодних выходных.Но есть и некоторые проблемы в ожидании праздника. Суета в конце декабря зачастую вызывает стресс из-за массы навалившихся дел – от покупки еды до выбора подарков. А это в свою очередь способствует снижению памяти, а также приводит к тому, что люди не могут решать несколько задач одновременно.