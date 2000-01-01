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Диетологи рассказали, какое шампанское выбрать на Новый год | Фото: Thinkstock28.12 01:31   MIGnews.com

Диетологи рассказали, какое шампанское выбрать на Новый год

Полезных свойств у шампанского, к сожалению, нет, подчеркивают диетологи перед новогодними праздниками.

При этом, тем, кто же все-таки планирует достать пару бутылочек к новогоднему столу, специалисты дали пару советов. Они отмечают, что лучше употреблять классическое шампанское брют. Или же сухое, так как в нем меньше сахара. Также красное и розовое предпочтительнее белого.

Напиток противопоказан людям с такими заболеваниями, как хронический панкреатит, язва, гастрит в стадии обострения и другими патологиями в стадии обострения.
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