28.12 01:31 MIGnews.com

Диетологи рассказали, какое шампанское выбрать на Новый год

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Полезных свойств у шампанского, к сожалению, нет, подчеркивают диетологи перед новогодними праздниками.При этом, тем, кто же все-таки планирует достать пару бутылочек к новогоднему столу, специалисты дали пару советов. Они отмечают, что лучше употреблять классическое шампанское брют. Или же сухое, так как в нем меньше сахара. Также красное и розовое предпочтительнее белого.Напиток противопоказан людям с такими заболеваниями, как хронический панкреатит, язва, гастрит в стадии обострения и другими патологиями в стадии обострения.