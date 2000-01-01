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27.12 13:56   MIGnews.com

140 украинских олим приземлились в Израиле

140 украинских олим прибыли в аэропорт Бен-Гурион во вторник утром, 27 декабря, на самолете, зафрахтованном Международным братством христиан и иудеев (IFCJ) в рамках программы "Свобода полетов".

Программа началась в декабре 2014 года, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, с ежемесячными полетами алии, чтобы спасти еврейских беженцев из охваченного войной Донбасса.

IFCJ, однако, быстро расширила свою деятельность, включив в программу евреев из безопасных районов Украины, а также во многих других странах по всему миру. Программа предоставляет олим руководство до и после алии, в дополнение к финансовой и социальной поддержке, чтобы помочь им интегрироваться в новую страну.

Еврейские беженцы из Донбасса по-прежнему составляют значительную часть тех, кто отправился в Израиль из Украины.
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