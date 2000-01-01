27.12 08:42 MIGnews.com

Новогодний сюрприз от 014 Безек Бейнлеуми

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014 Безек Бейнлеуми подводит итоги уникального проекта «014. До скорой встречи». Компания начала его в 2015 году и посвятила 25-летию Большой алии. За последний год в рамках проекта было организовано несколько волнующих встреч родственников в Израиле и за его пределами. Накануне нового 2017 года Безек Бейнлеуми представит самые трогательные моменты и яркие эпизоды из видеороликов, снятых во время этих встреч.014 Безек Бейнлеуми, ведущая компания международной связи в Израиле, подводит итоги проекта «014. До скорой встречи», посвященного 25-й годовщине Большой алии. Этот уникальный проект стартовал в марте 2015 года. Благодаря ему клиенты 014 Безек Бейнлеуми, которые поддерживают регулярную телефонную связь с родными и друзьями, живущими за границей, могли преподнести своим близким сюрприз - волнующую встречу.Проект проходил под девизом: «Нас разделяют расстояния. Нас соединяет 014. До скорой встречи. Безек Бейнлеуми!»В канун нового 2017 года Безек Бейнлеуми представит праздничный сборник фрагментов документальных видеороликов, в котором объединит все семейные истории, рассказанные за минувшие годы. Захватывающее резюме всех встреч, инициированных компанией, станет своего рода итоговым отчетом проекта «014. До скорой встречи».Напомним, что за прошедшие два года героями этого уникального проекта стали Саша Макарская – актриса кино, композитор и певица, которой Безек Бейнлеуми помогла встретиться с мамой, сестрой и братом в Израиле. Врач-акушер Кристина Заславская увиделась с родителями и братом в Чехии. Несущий службу в боевых войсках солдат-одиночка Стас Жорницкий смог полететь к родителям в Россию. Тренер по художественной гимнастике Инна Бахарева встретилась в Праге со своей взрослой дочерью, а Романа Челюскина компания Безек Бейнлеуми отправила в Россию вместе с новорожденным сыном, чтобы его очень немолодые папа и мама смогли увидеть внука.Асаф Авив, заместитель генерального директора Безек Бейнлеуми по маркетингу, отметил: «Спецпроект «014. До скорой встречи» начался в год 25-летия Большой алии и был очень тепло принят нашими клиентами. В новом году мы продолжим удивлять вас новыми инициативами и самыми выгодными мероприятиями в сфере международных телефонных разговоров. Пользуясь случаем, я рад от имени всех сотрудников компании поздравить вас с наступающим 2017 годом и пожелать вам и вашим близким здоровья, счастья, успехов и процветания!С Новым годом!»Кроме того, в преддверии Нового года Безек Бейнлеуми предлагает особо выгодное мероприятие. Все, кто присоединится к 014 Безек Бейнлеуми, смогут воспользоваться эксклюзивной льготой при звонках за границу по коду 014.А именно - 400 минут для звонков на стационарные телефоны во всем мире (кроме Беларуси) всего за 1 шекель! Мероприятие не предусматривает ежемесячной постоянной платы и каких-либо обязательств. Записаться на него можно с 22 декабря в телефонном сервисном центре Безек Бейнлеуми по телефону: *5014. Использование льготных минут – до 1 января 2017 года включительно.Посмотреть новогодний клип: https://www.youtube.com/watch?v=YfCVMFJuLMU&feature=youtu.beС Новым годом!