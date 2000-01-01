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twitter.com/@fadifawaz 27.12 11:53   MIGnews.com

Бойфренд Джорджа Майкла: "Я не перестану скучать по тебе"

Бойфренд Джорджа Майкла Фади Фаваз признался, что он не "никогда не забудет" душераздирающий момент, когда он обнаружил его мертвым.

Певец Wham! скончался в Рождество, и его партнер нарушил свое молчание в Твиттере эмоциональным сообщением, после того, как обнаружил Джорджа Майкла мертвым в постели.

В трогательном посте в понедельник вечером, он написал: "Это рождество я никогда не забуду – я обнаружил своего партнера мертвым в постели первым делом утром .. Я никогда не перестану скучать по тебе".

Джордж Майкл мирно скончался в своем доме в воскресенье, 25 декабря, и этот пост стал излияние эмоций после его трагической смерти.



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