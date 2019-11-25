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Басков возмущен травлей вернувшейся в РФ Ротару 27.11 18:13   MIGnews.com

Басков возмущен травлей вернувшейся в РФ Ротару

Певец Николай Басков выступил в поддержку коллеги Софии Ротару, которая подверглась критике после решения возобновить концертную деятельность в России.

В соцсети Басков заявил, что происходящее сейчас вокруг Ротару - "по меньшей мере, некрасиво" и что "нельзя так, неправильно".

Он также усомнился в том, что у злопыхателей действительно есть поводы злиться на артистку. Возможно, что "факты" против нее проверили не слишком тщательно, добавил он.
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Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии. Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады. Ну это же чистая правда! Без модного слова толерантность скажу, что музыка вне политики. И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг @sofiarotaru.official Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво! Она поистине Великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на её хитах выросло несколько поколений. И что происходит сейчас? Открытая травля, если всё своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это всё начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно! ! Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с такой Легендой в одно время и очень надеюсь ,что она ,несмотря ни на что , приедет на Песню Года и не только !!! #софияротару #музыкавнеполитики

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)




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