27.11 18:13 MIGnews.com

Басков возмущен травлей вернувшейся в РФ Ротару

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Певец Николай Басков выступил в поддержку коллеги Софии Ротару, которая подверглась критике после решения возобновить концертную деятельность в России.В соцсети Басков заявил, что происходящее сейчас вокруг Ротару - "по меньшей мере, некрасиво" и что "нельзя так, неправильно".Он также усомнился в том, что у злопыхателей действительно есть поводы злиться на артистку. Возможно, что "факты" против нее проверили не слишком тщательно, добавил он.