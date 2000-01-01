Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











План канатной дороги в Иерусалиме хотят оспорить в суде | Фото:27.11 08:44   MIGnews.com

План канатной дороги в Иерусалиме хотят оспорить в суде

Археологи, архитекторы и ученые подали в Верховный суд петицию против плана строительства канатной дороги к Западной стене в Старом Иерусалиме.

В частности, НПО "Эмек Шавех", которая занимается "защитой культурного наследия и древних объектов как общественных ценностей, принадлежащих членам всех общин, конфессий и народов", выступила с протестом, обратившись к генеральному прокурору и министру туризма, а теперь подает прошение в суд, передает Haaretz.

Представители организации в своей петиции напомнили, что в Израиле сейчас временное правительство, которое "не пользуется доверием общества".

"В течение этого периода правительство обязано проявлять сдержанность, выполняя свои полномочия по тем вопросам, которые не являются совершенно необходимыми и срочными", – сказано в заявлении.

По мнению членов организации, план канатной дороги не "представляет собой существенной общественной необходимости", потому его утверждение вполне можно отложить на пару месяцев.

Несмотря на поддержку плана министром туризма Яривом Левиным, который считает, что эта инициатива уменьшит зависимость от общественного транспорта на фоне растущего количества туристов в стране, со стороны местных жителей, экологов и палестинцев возведение канатной дороги вызвало протесты. И "Эмек Шавех" была самым ярым противником.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:12
Шай Ницан: Амир Охана не обсуждет со мной ничего
09:10
Амнон Абрамович: это - ралли уголовников  
08:31
Действительно ли электромобили благоприятны для климата?
08:24
Антипрогрессивный кот: то, что делают Биби - хуже убийства  
07:58
Леваки сдохните! Репортеры атакованы на ралли в Тель-Авиве  
07:40
После ЧП: полный запрет на полеты вертолетов Ясур
07:10
Найдена неожиданная польза плохих снов
07:00
Албания в руинах: число жертв землетрясения возросло
06:58
ЦАХАЛ нанес удары по подземной инфраструктуре ХАМАСа
06:43
Сирены ракетной тревоги в Ашкелоне
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:55
ДТП с туристами в Доминикане: десятки пострадавших  
04:41
Netflix спас старейший кинотеатр Нью-Йорка от закрытия
03:36
Скончался басист легендарной рок-группы The Doors
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus