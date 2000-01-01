27.11 08:44 MIGnews.com

План канатной дороги в Иерусалиме хотят оспорить в суде

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Археологи, архитекторы и ученые подали в Верховный суд петицию против плана строительства канатной дороги к Западной стене в Старом Иерусалиме.В частности, НПО "Эмек Шавех", которая занимается "защитой культурного наследия и древних объектов как общественных ценностей, принадлежащих членам всех общин, конфессий и народов", выступила с протестом, обратившись к генеральному прокурору и министру туризма, а теперь подает прошение в суд, передает Haaretz.Представители организации в своей петиции напомнили, что в Израиле сейчас временное правительство, которое "не пользуется доверием общества"."В течение этого периода правительство обязано проявлять сдержанность, выполняя свои полномочия по тем вопросам, которые не являются совершенно необходимыми и срочными", – сказано в заявлении.По мнению членов организации, план канатной дороги не "представляет собой существенной общественной необходимости", потому его утверждение вполне можно отложить на пару месяцев.Несмотря на поддержку плана министром туризма Яривом Левиным, который считает, что эта инициатива уменьшит зависимость от общественного транспорта на фоне растущего количества туристов в стране, со стороны местных жителей, экологов и палестинцев возведение канатной дороги вызвало протесты. И "Эмек Шавех" была самым ярым противником.