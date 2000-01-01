28.11 07:12 MIGnews.com

Сына Сафронова "засосал" туалет в самолете

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Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин застрял в туалете самолета во время рейса из Казани в Москву.Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Небожена"."Самостоятельно выбраться из западни Сафронов не смог и начал звать на помощь. Экипаж незамедлительно среагировал на его крики, дополнительно потребовалась помощь пассажиров. По словам очевидцев, пианиста охватила паника, он начал громко кричать. Пассажиры в хвосте салона застыли в непонимании и смущении: одним было смешно, другие не знали, как помочь большому таланту", – сказано в описании.Инцидент произошел в момент, когда объявлялось о подготовке к посадке."Я не умру в туалете!", - кричал мужчина, пока члены экипажа и пассажиры извлекали 200-килограмового пианиста из "западни".Сам Лука после инцидента вышел из себя из-за травли, обрушившейся на него в сети после публикации ролика. По данным Telegram-канале Mash, сын Сафронова планирует в правовом поле разобраться с авиакомпанией "Победа", которой принадлежит лайнер."Я в очень подавленном состоянии, что вся эта история попала в СМИ. Это показывает уровень людей, которые, когда кто-то умирают, погибают вместо того, чтобы спешить на помощь, принимаются снимать, выкладывать, зарабатывать на этом. Это дух времени. Но я найду его и подам на него в суд, и он ответит по всей строгости закона", – сказал пианист.