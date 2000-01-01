Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сына Сафронова `засосал` туалет в самолете 28.11 07:12   MIGnews.com

Сына Сафронова "засосал" туалет в самолете

Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин застрял в туалете самолета во время рейса из Казани в Москву.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Небожена".

"Самостоятельно выбраться из западни Сафронов не смог и начал звать на помощь. Экипаж незамедлительно среагировал на его крики, дополнительно потребовалась помощь пассажиров. По словам очевидцев, пианиста охватила паника, он начал громко кричать. Пассажиры в хвосте салона застыли в непонимании и смущении: одним было смешно, другие не знали, как помочь большому таланту", – сказано в описании.

Инцидент произошел в момент, когда объявлялось о подготовке к посадке.

"Я не умру в туалете!", - кричал мужчина, пока члены экипажа и пассажиры извлекали 200-килограмового пианиста из "западни".



Сам Лука после инцидента вышел из себя из-за травли, обрушившейся на него в сети после публикации ролика. По данным Telegram-канале Mash, сын Сафронова планирует в правовом поле разобраться с авиакомпанией "Победа", которой принадлежит лайнер.

"Я в очень подавленном состоянии, что вся эта история попала в СМИ. Это показывает уровень людей, которые, когда кто-то умирают, погибают вместо того, чтобы спешить на помощь, принимаются снимать, выкладывать, зарабатывать на этом. Это дух времени. Но я найду его и подам на него в суд, и он ответит по всей строгости закона", – сказал пианист.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:18
Помпео поможет Израилю и Марокко нормализовать отношения
07:39
Борис Джонсон назвал исламофобию «естественной реакцией»
07:31
Кац: ООН должна разоружить Хизбаллу
07:24
Еще 11 мандатов: Нетаниягу начал предвыборную кампанию
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:04
Ученые составили идеальный коктейль от похмелья
05:01
Шотландцы хотят нового референдума о независимости
01:37
Найдено лучшее средство от похмелья
23:29
Меркель: сохранение НАТО - ключевой интерес ФРГ
21:59
Стало известно, при каких заболеваниях запрещены яйца
21:32
В больнице умер мужчина, совершивший акт самосожжения в суде
21:25
Туск: Трамп - главная проблема Евросоюза
20:59
Ливанские протестующие: мы не боимся "Хизбаллы"
20:30
Убийство 18 морских свиней: виновники военные ФРГ?
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus