27.11 11:51 MIGnews.com

Израильтян предупредили: дожди не отступят

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В Израиле в ближайшие дни, вплоть до выходных, будет дождливая погода.Согласно прогнозу синоптиков, в среду будет облачно, ожидается небольшое похолодание. Местами возможны осадки, особенно в северной части страны. Днем столбик термометра поднимется до 23 градусов. А скорость ветра составит 6,6 м/с.В четверг ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Ночью – 12 градусов, днем средняя температура составит 22 градуса.В пятницу немного потеплеет: ночью – до 13, днем – 23. Ожидается переменная облачность с прояснениями. Вероятность осадков – небольшая, потому к шабату погода немного улучшится. В субботу ночью похолодает до 10 градусов, а днем ожидается до 23. Скорость ветра – 4,6 м/с.