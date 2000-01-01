27.10 21:59 MIGnews.com

Стас Пьеха пережил инфаркт: "лег на пол, не мог сидеть"

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Известный российский певец Стас Пьеха в 34 года пережил микроинфаркт, с которым ему помогли справиться врачи.В этом артист признался в эфире программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.По словам певца, он употреблял много лекарств, алкоголя и других средств, которые были у него дома. Однажды он почувствовал сильное недомогание на гастролях."С инфарктом заехал в больничку. Микро, вроде. Это было лет шесть, пять с половиной назад. Мне становилось все хуже в этот день. У меня были все рецепторные (лекарства), я себе капельницу поставил с утра. Я убрал все побочные эффекты, но мне становилось все хуже. В самолете я на пол лег, потому что не мог сидеть", – ответил он.По словам Пьеха, с того момента он стал понимать, что все его проблемы тех лет, все диагнозы и заболевания были связаны лишь с тем, что он "зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал".