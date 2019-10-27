27.10 20:15 MIGnews.com

Новый "борт №1" замечен в Бен-Гурион

#Exclusive: The Israeli Prime Minister's Boeing 767 exited the garage for the first time. The Israeli Air Force One is painted in blue and white: In the tail Star of David and on the body the words "State of Israel" 🇮🇱. @ynetalerts @avischarf @CivMilAir #potn @airlivenet @Obs_IL pic.twitter.com/QgvsfxdSAq — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) October 27, 2019

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Новый самолет, который должен обслуживать премьер-министра и президента, 27 октября был замечен в аэропорту "Бен-Гурион".Об этом сообщает издание корреспондент Ynet Итай Блюменталь в Twitter.По его словам, верх самолета был выкрашен в синий цвет, низ – в белый, в хвосте лайнера была изображена гигантская Звезда Давида, а на теле написано "Государство Израиль".Boeing 767 скоро осуществит испытательный полет. Уточняется, что самолет был построен еще 19 лет назад. В Израиль он прибыл в июле 2016 года после многолетней службы в австралийской авиакомпании Qantas.Стоимость лайнера оценивается в 600 миллионов шекелей. Воздушное судно было реконструировано, модернизировано и скорректировано под обслуживание президента и премьер-министра во время официальных поездок за границу.Более того, на борту установлены передовые авиационные системы против кибератак и ракетных ударов. А за кабиной пилота соорудили специальный кабинет для премьер-министра или президента. Рядом расположена спальня с туалетом и душем, а также хорошо оборудованная кухня.Ниже находится комната для официальных встреч и комната для военных собраний, оснащенная системами спутниковой связи. В самолете есть места в том числе и для журналистов, которые смогут воспользоваться интернет-услугами и компьютерами для работы во время полета.