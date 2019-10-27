Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Новый `борт №1` замечен в Бен-Гурион | Фото:27.10 20:15   MIGnews.com

Новый "борт №1" замечен в Бен-Гурион

Новый самолет, который должен обслуживать премьер-министра и президента, 27 октября был замечен в аэропорту "Бен-Гурион".

Об этом сообщает издание корреспондент Ynet Итай Блюменталь в Twitter.

По его словам, верх самолета был выкрашен в синий цвет, низ – в белый, в хвосте лайнера была изображена гигантская Звезда Давида, а на теле написано "Государство Израиль".

Boeing 767 скоро осуществит испытательный полет. Уточняется, что самолет был построен еще 19 лет назад. В Израиль он прибыл в июле 2016 года после многолетней службы в австралийской авиакомпании Qantas.



Стоимость лайнера оценивается в 600 миллионов шекелей. Воздушное судно было реконструировано, модернизировано и скорректировано под обслуживание президента и премьер-министра во время официальных поездок за границу.

Более того, на борту установлены передовые авиационные системы против кибератак и ракетных ударов. А за кабиной пилота соорудили специальный кабинет для премьер-министра или президента. Рядом расположена спальня с туалетом и душем, а также хорошо оборудованная кухня.

Ниже находится комната для официальных встреч и комната для военных собраний, оснащенная системами спутниковой связи. В самолете есть места в том числе и для журналистов, которые смогут воспользоваться интернет-услугами и компьютерами для работы во время полета.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:53
Конфликт бедуинов и солдат: отпустите, они не террористы
19:43
Не ИГИЛ: в Израиле напомнили, кто является настоящей угрозой
19:04
В России поставили под сомнение ликвидацию аль-Багдади
18:42
Израильская "лабораторная крыса": как меня спасли от рака
18:15
В "Кахоль Лаван" прокомментировали переговоры с "Ликуд"
17:48
Нетаниягу-Трампу об аль-Багдади: сражение еще впереди
17:27
Сирия: силы Асада вступили в ожесточенный бой с турками
17:00
Переговоры "Кахоль Лаван" и "Ликуд": первые детали
16:39
Палестинец подозревается в убийстве ребенка из Ашкелона
16:20
Почему ХАМАС поддерживает Эрдогана
15:08
Банки блокируют доступ со смартфонов Samsung
14:33
"Кахоль Лаван" и "Ликуд" начали переговоры
14:08
Ливанцы устроили масштабную общенациональную акцию
13:43
В Израиле резко подорожали лимоны
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus