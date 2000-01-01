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Малахов оправдался после эфира про эскорт-услуги блогерш | Фото:28.10 00:44   MIGnews.com

Малахов оправдался после эфира про эскорт-услуги блогерш

Телеведущий Андрей Малахов оправдался за выпуск программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", в котором показывались расценки эскорт-услуг известных блогерш. Об этом сообщает Lenta.ru.

Он сделал это после того, как певица Ольга Серябкина подала против ведущего иск. На заставке изображалось фото бывшей участницы группы Серебро рядом с прейскурантом цен на интимные услуги. "Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет", - сказал телеведущий.

Малахов добавил, что тепло относится к певицы и заявил, что в суд надо подавать на те сайты, которые цитируют информацию из программы.

Телешоу раскритиковали еще две российские актрисы — Наталья Рудова и Настасья Самбурская. Первая заявила, что телеведущий звонил ей и предлагал встречу с олигархом, от которой она категорически отказалась. По ее сведениям, Малахов предлагал подобное не только ей.

Самбурская подтвердила слова Рудовой. Правда, после нескольких отказов, он перестал это делать.

В этом выпуске программы Малахов выяснил, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. В нем приняли участие Instagram-модели Дарья Друзьяк и Кира Майер. Последняя удалила свой аккаунт в соцсети после участия в шоу.


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