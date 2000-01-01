28.10 00:44 MIGnews.com

Малахов оправдался после эфира про эскорт-услуги блогерш

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Телеведущий Андрей Малахов оправдался за выпуск программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", в котором показывались расценки эскорт-услуг известных блогерш. Об этом сообщает Lenta.ru.Он сделал это после того, как певица Ольга Серябкина подала против ведущего иск. На заставке изображалось фото бывшей участницы группы Серебро рядом с прейскурантом цен на интимные услуги. "Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет", - сказал телеведущий.Малахов добавил, что тепло относится к певицы и заявил, что в суд надо подавать на те сайты, которые цитируют информацию из программы.Телешоу раскритиковали еще две российские актрисы — Наталья Рудова и Настасья Самбурская. Первая заявила, что телеведущий звонил ей и предлагал встречу с олигархом, от которой она категорически отказалась. По ее сведениям, Малахов предлагал подобное не только ей.Самбурская подтвердила слова Рудовой. Правда, после нескольких отказов, он перестал это делать.В этом выпуске программы Малахов выяснил, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. В нем приняли участие Instagram-модели Дарья Друзьяк и Кира Майер. Последняя удалила свой аккаунт в соцсети после участия в шоу.