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Свитер Курта Кобейна продали за 265 000 фунтов на аукционе | Фото:28.10 02:37   MIGnews.com

Свитер Курта Кобейна продали за 265 000 фунтов на аукционе

Кардиган Курта Кобейна, в котором он выступал на концерте Nirvana Unplugged, был продан на аукционе за 260 000 фунтов.

Зеленый кардиган, олицетворяющий гранж-сцену начала 1990-х годов, прожжен Кобейном сигаретой у правого карман. Концерт MTV, который состоялся в ноябре 1993 года, считается культовым в истории рок-музыки. Nirvana исполнила каверы и менее известные песни. Гитара Fender певца была продана за £ 265 000.

Бирюзовая гитара Fender, на которой Кобейн играл во время тура группы In Utero, была изготовлена в 1993 году и ранее выставлялась в Зале славы рок-н-ролла.


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