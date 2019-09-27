Брэдли Купер передумал делать предложение Леди Гаге
Известный голливудский актер Брэдли Купер намеревался делать предложение певице Леди Гаге, но впоследствии изменил свое решение.
Как сообщает Рен-ТВ со ссылкой на издание Life and Style, Купер и Гага тайно встречались в процессе работы над картиной "Звезда родилась". Сообщается, что Купер признался в любви к певице и намеревался сделать ей предложение.
Почти состоялась помолвка, но актер внезапно испугался связывать себя обязательствами с другим человеком и не стал делать предложение. Также сообщается, что такой поступок Купера разбил сердце Леди Гаге.
По его словам, поступок Купера разбил певице сердце.