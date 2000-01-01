27.09 17:36 MIGnews.com

В Израиле электрик нашел уникальный клад

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В Нижней Галилее обычный электрик случайным образом обнаружил клад возрастом около 4,5 тысяч лет.Ахмед Нассар Яссин облокотился на скалу и она внезапно поддалась, впоследствии чего обрушилась. В скале был тайник с древней керамической посудой и медным кинжалом с рукояткой из дерева.Все содержимое тайника электрик изъял и обратился в Государственное управление ценностями. Подобное "снаряжение", по мнению специалистов, в те далекие времена укладывались в могилы ушедших из жизни людей. И, скорее всего, найденный клад не является исключением.