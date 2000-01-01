Мексиканка демонстративно обнажилась в столичном магазине
В мексиканском городе Мехико, девушка демонстративно сняла с себя всю одежду в одном из магазинов столицы. Инцидент произошел в магазине Walmart после ее конфликта с охраной, сообщает The Sun.
На видео, запечатленном камерами видеонаблюдения, видно как девушка в юбке и блузке спорит с одним из охранников. Рядом с ней стоит еще один мужчина. После непродолжительной перепалки девушка снимает с себя всю одежду, оставаясь абсолютно голой, и, спустя некоторое время, покидает помещение магазина.
Причины ее действий неясны, однако пользователи Сети предположили, что таким образом девушка пыталась доказать, что ничего не украла.