Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В NASA показали визуализацию искривленного мира черной дыры 27.09 22:13   MIGnews.com

В NASA показали визуализацию искривленного мира черной дыры

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовали новую визуализацию искривленного мира черной дыры.

Изображение демонстрирует черную дыру, окруженную так называемым аккреционным диском – тонкой структурой из горячего вещества, попадающего в нее. Сильнейшая гравитация черной дыры деформирует все вокруг нее таким образом, "словно мы смотрим на нее через карнавальное зеркало".

Газ, расположенный вокруг черной дыры, вращается со скоростью, близкой к скорости света, в то время как внешние части вращаются немного медленнее, из-за чего на диске можно заметить светлые и темные полосы. А если смотреть на нее сбоку, диск слева выглядит ярче, чем справа, сообщается на сайте NASA.

Ближе к самой черной дыре гравитация становится настолько сильной, что нижняя сторона диска похожа на яркое кольцо света, очерчивающее черную дыру. Это так называемое фотонное кольцо.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:37
Семь мигрантов утонули у берегов Греции
20:36
Сразу две популярнейшие соцсети сбоят по всему миру
20:05
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на климатический протест
19:03
Журналистам пытались продать шокирующие кадры с Заворотнюк
18:36
В Египте готовятся к новой волне протестов
17:36
В Израиле электрик нашел уникальный клад
17:03
США продадут Польше 32 истребителя F-35
16:03
Николас Кейдж внезапно вернулся к дочери Элвиса Пресли
15:44
Стамбул всколыхнуло мощное землетрясение
15:10
Защитники климата митингуют в Новой Зеландии
14:46
Коалиционные переговоры закончились взаимными обвинениями
14:08
Исламская школа в Нигерии держала 300 детей на привязи
13:55
"Президент Дуда не обвинял Израиль в росте антисемитизма"
13:08
Министр иммиграции выписан из больницы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus