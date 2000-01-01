В NASA показали визуализацию искривленного мира черной дыры
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовали новую визуализацию искривленного мира черной дыры.
Изображение демонстрирует черную дыру, окруженную так называемым аккреционным диском – тонкой структурой из горячего вещества, попадающего в нее. Сильнейшая гравитация черной дыры деформирует все вокруг нее таким образом, "словно мы смотрим на нее через карнавальное зеркало".
Газ, расположенный вокруг черной дыры, вращается со скоростью, близкой к скорости света, в то время как внешние части вращаются немного медленнее, из-за чего на диске можно заметить светлые и темные полосы. А если смотреть на нее сбоку, диск слева выглядит ярче, чем справа, сообщается на сайте NASA.
Ближе к самой черной дыре гравитация становится настолько сильной, что нижняя сторона диска похожа на яркое кольцо света, очерчивающее черную дыру. Это так называемое фотонное кольцо.