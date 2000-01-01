27.07 22:22 MIGnews.com

Список самых высокооплачиваемых звезд Instagram

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг Instagram Rich List 2018 с самыми высокооплачиваемыми звездами социальной сети. На первом месте оказалась американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. За размещение одного рекламного поста на ее странице придется заплатить около миллиона долларов.На второй строчке расположилась певица Селена Гомес. Стоимость одного рекламного поста в ее аккаунте составляет порядка 800 тысяч долларов. Третьим в списке стал известный португальский футболист Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов.В первую десятку рейтинга также вошли фотомодель Ким Кардашьян (720 тысяч долларов), певица Бейонсе (700 тысяч долларов), рестлер и актер Дуэйн Джонсон (650 тысяч долларов), певец Джастин Бибер (630 тысяч долларов), а также футболисты Неймар (600 тысяч долларов) и Лионель Месси (500 тысяч долларов), пишет "Корреспондент".Рейтинг основан на открытых данных о затратах известных брендов на рекламу в социальных сетях.