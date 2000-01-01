28.07 02:36 MIGnews.com

Эд Ширан создал для своих котов страницу в Instagram

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Известный британский музыкант Эд Ширан зарегистрировал для своих котов отдельный аккаунт в Instagram, сообщает в пятницу, 27 июля Reuters."Мои коты завели собственный Instagram, умные котики. Вы можете следить за каждым их днем в аккаунте thewibbles", – написал Ширан на своей странице в соцсети под фотографией Дорито и Калиппо.После создания страницы на питомцев музыканта за несколько часов подписались свыше ста тысяч фолловеров.Пользователи соцсетей оценили идею музыканта и отметили, что его любимцы очень милые, пообещав следить за их жизнью.Ранее сообщалось, что Эд Ширан возглавил рейтинг самых продаваемых музыкантов 2017 года. Его пластинка Divide получила статус мультиплатинового альбома в 36 странах.Отметим, что певец не первый из звезд, кто завел Instagram для своих любимцев. Так на страницу бульдога Lady Gaga по кличке Мисс Азия подписаны более 243 тысяч человек.