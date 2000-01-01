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Нейросеть может `оголять` женщин 28.06 00:04   MIGnews.com

Нейросеть может "оголять" женщин

Программист создал приложение DeepNude, использующее нейронные сети для удаления одежды с фото женщин.

Используется фото одетого человека и создается голое. Приложение работает только с изображениями женщин.

Нейросеть доступна на сайте разработчика.

Создатель, заявил, что алгоритм работает пока только с женщинами, потому что в Сети легче найти изображения обнаженных женщин, но он также планирует создать "мужскую" версию, пишет Vice.

Стоит отметить, что многим такое умение нейросети не понравилось.


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