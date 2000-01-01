28.06 00:04 MIGnews.com
Нейросеть может "оголять" женщин
Программист создал приложение DeepNude, использующее нейронные сети для удаления одежды с фото женщин.
Используется фото одетого человека и создается голое. Приложение работает только с изображениями женщин.
Нейросеть доступна на сайте разработчика.
Создатель, заявил, что алгоритм работает пока только с женщинами, потому что в Сети легче найти изображения обнаженных женщин, но он также планирует создать "мужскую" версию, пишет Vice
.
Стоит отметить, что многим такое умение нейросети не понравилось.
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