27.05 08:58 MIGnews.com

Самую старую в мире бутылку коньяка продадут с аукциона

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Аукционный дом Sotheby's выставит на торги бутылку коньяка Gautier Cognac 1762, являющегося одним из самых старых сохранившихся в мире коньяков.Одна из трех бутылок этого раритетного напитка будет выставлена ​​на торги через интернет-аукцион.Сообщается, что бутылка Gautier Cognac 1762 в течение многих лет хранилась в подвале семьи, которая предпочла остаться неизвестной.Утверждают, что напиток "сохранил свой характер" и все еще вкусный. Эта бутылка является одной из трех сохранившихся этого сорта, не имеет повреждений, за исключением мелких царапин на внешней стороне.Ожидается, что Gautier Cognac 1762 будет выставлен за сумму около 200 000 долларов США на предстоящей онлайн-продаже Sotheby's.