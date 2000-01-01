27.05 10:47 MIGnews.com

В Ухане пес три месяца оставался в больнице, где умер хозяин

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В больнице китайского города Ухань преданный пес три месяца жил в больнице, в которой от коронавируса скончался его хозяин.Не зная, что пожилой хозяин умер на пятый день пребывания в медучреждении и не вернется, семилетний беспородный пес ждал в вестибюле больницы больше трех месяцев.Пациенты и медицинский персонал подкармливали собаку. Песику дали имя Сяобао, что переводится как "Маленькое сокровище"."Он не покидал больницу все это время. Это было невероятно трогательно и так верно", - рассказала одна из работниц больницы.Сяобао отказывался покидать больницу. Даже когда его намеренно отвозили подальше, пес возвращался и ждал возвращения своего хозяина.Ввиду того, что это вызывало недовольство у некоторых пациентов, медсестры связались с Уханьской ассоциацией по защите небольших животных. Они приняли Сяобао и теперь ищут ему новый дом.