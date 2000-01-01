В столице Британии открыли нудистский паб

Известный паб в лондонском престижном районе Сохо - The Coach & Horses ("Тренер и лошади") стал нудистским. Он получил лицензию на то, чтобы обслуживать посетителей голыми, сообщается в Twitter-странице паба.
Идея превратить его в место тусовок нудистов родилась у хозяина и его дочери Холи еще в 2011 году, когда они выпустили календарь, для которого работники заведения общепита снялись голыми, как протест против арендодателя, который не хотел продлевать аренду помещения, сообщает CNN.
Поскольку, по словам владельца пивной точки Аластера Чоата, "существует великая британская традиция раздеваться во времена нужды, отчаяния и попыток защитить что-то ценное".
Календарь оказался крайне популярным - и со всего света хозяину паба посыпались предложения превратить паб в место для отдыха любителей пить пиво в чем мать родила. Теперь паб - первое общественное место в Лондоне, где одновременно могут находиться обнаженные мужчины и женщины.