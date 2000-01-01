27.05 21:51 MIGnews.com

Лувр сомневается в подлинности самой дорогой картины в мире

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После того, как парижский Лувр объявил о том, что для предстоящей выставки произведений Леонардо да Винчи пришлось попросить взаймы картину «Спаситель Мира», стало ясно, что публике будет показана самая дорогая картина в мире.Но музей решил поступить по-иному. Он решил представить портрет Христа стоимостью 450 миллионов долларов США как «работу из мастерской» Леонардо. Историк искусства отмечает, что этот поступок оставит произведение без должного внимания и оскорбит саудовских владельцев.В настоящее время учёные до конца и не определили истинное происхождение картины, которую почти полностью восстановили.Бен Льюис, автор «Последнего Леонардо», сказал: «парижский Лувр попросил Лувр Абу-Даби одолжить картину для своей выставки официально. Но мои внутренние источники в Лувре, различные источники, говорят мне, что не многие кураторы Лувра думают, что это [настоящий] автограф Леонардо да Винчи, и, если они его выставили, они действительно хотят выставить его как «мастерскую».Из-за этого маловероятно, что данное полотно будет выставлено, потому что стоимость «работы из мастерской Леонардо» может снизится до 1,5 миллионов долларов.