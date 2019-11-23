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В ноябре Израиль встречает `Машину времени` 27.05 16:20   MIGnews.com

В ноябре Израиль встречает "Машину времени"

27 мая 1969 года родилась группа «Машина Времени», которую создали 16-летний Андрей Макаревич и его друзья Сергей Кавагое, Игорь Мазаев, Александр Иванов, Павел Рубен, Юрий Борзов - последний и придумал ставшее легендарным название. А завтра группа-долгожитель отметит свой 50-летний юбилей, в честь которого 29 июня в Москве пройдет грандиозный концерт.

23 ноября в рамках юбилейного турне «Машина Времени» появится в Израиле, на сцене тель-авивского Дворца спорта «Менора Мивтахим». Это будет грандиозный праздник, как и подобает настоящему юбилею. Прозвучат песни, которые полвека составляют неотделимую часть жизни разных поколений, песни, которые мы помним и поем, которые готовы слышать снова и снова. Концерт 23 ноября даст возможность не только услышать, но и увидеть любимую музыку – мультимедийное шоу станет поистине уникальным зрелищем.

В ноябре Израиль встречает `Машину времени`

В программе песни 70-х соседствуют с песнями последних лет и теми, что написаны специально к юбилею. Разновозрастная публика подпевает практически каждой из них, и в этом еще один феномен «Машины времени»: среди ее поклонников и юные хипстеры, и седые фанаты. Потому что классика не стареет, потому что каждый концерт – это наше прошлое, настоящее и будущее. Самое настоящее будущее, в которое может перенести только безупречно работающая машина времени.

В ноябре Израиль встречает `Машину времени`

Песни, которые 50 лет назад были слышны в каждом дворе, сейчас звучат на стадионах и в огромных концертных залах. С тех пор как в далеком 1980-м один из первых советских хит-парадов возглавила песня «Поворот», музыка «Машины» сопровождала нас всегда – старые песни не забывались, новые становились любимыми.

Менялся состав группы, музыканты уходили и приходили, но Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов неразлучны уже 40 лет. Сегодня рядом с ними - Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Сергей Остроумов (перкуссия) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал). В таком составе группа проведет гигантский юбилейный тур, который будет длиться до конца 2020 года и пройдет по России, странам бывшего СССР и на всех пяти континентах.

В ноябре Израиль встречает `Машину времени`

В рамках мирового турне 23 ноября 2019 года «Машина Времени» даст единственный концерт в Израиле, где группу всегда прекрасно принимают. Со сцены будут звучать песни всех времен, даря каждому поклоннику радость свидания с любимой музыкой.

В ноябре Израиль встречает `Машину времени`

До встречи в Тель-Авиве!

Концерт состоится 23/11/19 во дворце спорта «Менора Мивтахим»
Начало концерта: 21:00

В ноябре Израиль встречает `Машину времени`

Заказ билетов:
Касса eventim: *9066 https://bit.ly/2BHdv1H
Касса Biletru: *4997 http://bit.ly/2K5rTFA
Страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/1977004449032881/
Фотографии предоставлены организатором гастролей – фирмой BARDPRoductions


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