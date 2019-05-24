27.05 23:19 MIGnews.com

Долгожданный концерт Spice Girls омрачился ужасным звуком

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The Spice Girls начали свой долгожданный тур после воссоединения, но некоторые фанаты остались разочарованными после жалоб на «ужасающие» проблемы со звуком.Поп-группа 90-х, которая вернулась в составе четырех человек без Виктории Бекхэм, вышла на сцену для своего концертного открытия в Крук-парке Дублина в пятницу вечером. Но во время шоу несколько зрителей сказали, что им было трудно услышать, какие песни исполняются, несмотря на то, что они заплатили 110 евро (96 фунтов) за билеты.Один фанат написал в Твиттере: «Что-то не так, когда толпа на концерте Spice Girls сидит, потому что никто не знает, что за песня исполняются, потому что звук действительно настолько плохой».