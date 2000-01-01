28.05 02:26 MIGnews.com

Как профессия влияет на сексуальные предпочтения мужчины

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Род занятий мужчины влияет не только на его характер и привычки, но и накладывает отпечаток на его сексуальные предпочтения и поведение в постели, как пишет ladyportal.info.Как утверждают психологи, если мужчине по-настоящему нравится его работа, выбранная профессия, то он и в постели будет "на высоте", если же его гнетет необходимость выполнять неинтересную работу, то свою неудовлетворенность он будет переносить и во все остальные сферы жизни, в том числе и в сексуальное общение.Бизнесмены-предприниматели, руководители из-за физических и психоэмоциональных перегрузок часто испытывают затруднения в интимной сфере. Подозрения "успешного и состоятельного" в корыстных побуждениях партнерши также могут остудить любовный пыл мужчины.Физики, химики, математики и прочие научные мужи живут "на своей волне". Чаще всего такие мужчины испытывают серьезные затруднения с противоположным полом. Их отношение к сексу противоречиво, многим проще заменить его наукой, чем найти достойную партнершу..Преподаватели, менеджеры, военнослужащие, администраторы склонны переносить свои "командирские способности" в сферу личной жизни. В спутницы жизни им стоит выбирать либо скромных покладистых женщин, либо сексуальных, превосходящих их по уму дам.Политические деятели, тренеры, представители творческих профессий ("свободные художники") общительны, контактны, и, увы, настоящие донжуаны. Обожают коллекционировать женщин. Умеют красиво ухаживать, но, получив желаемое, быстро остывают и оправляются на поиски новых сексуальных приключений.Машинисты, пилоты, водители – поклонники постоянных, стабильных отношений. Из-за "сидячести" могут иметь проблемы с эрекцией и разрядкой.Артисты, актеры, журналисты, продавцы, учителя, представители публичных профессий ждут от партнерши восхищения, бурного проявления эмоций. Восхищение и комплименты необходимы им как воздух. Постоянно ищут ярких впечатлений, в том числе и в сексе.Адвокаты, ученые-экспериментаторы, врачи, психологи под все, в том числе и под отношения, стремятся подвести четкую теоретическую базу. Осторожны в сексе, заранее обдумывают возможные последствия. Без напоминания пользуются презервативами. Но если такой мужчина влюблен – лучшего любовника трудно сыскать.