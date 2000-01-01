27.05 11:22 MIGnews.com

У мусульман наступил священный месяц Рамадан

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Мусульмане всего мира отмечают наступление священного месяца Рамадана. С сегодняшнего дня для верующих наступает строгий пост, который продлится 30 дней.Месяц поста наступил у приверженцев ислама в ночь на субботу. В течение всего периода Рамадана соблюдается строгий пост ("ураза"), который подразумевает отказ от еды и интимных отношений в светлое время суток.Именно в этот священный месяц верующие подчиняют свое тело и дух размышлениям и самоанализу. Этот период целиком посвящается познанию Аллаха и Корана.По окончании поста верующие празднуют Ураза-байрам, который в этом году приходится на 25 июня.