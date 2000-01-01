27.04 16:37 MIGnews.com

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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Сегодня, 27 апреля, храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.Патриарх Иерусалимский Феофил Третий передал огонь собравшимся паломникам. Верующие стали передавать зажженые свечи по всему храму.Во время схождения Благодатного огня в храме были слышны молитвы на многих языках мира.Схождение, которое верующие называют чудом, ежегодно происходит накануне православной Пасхи.Благодатный огонь сходит в Кувукли — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня. Огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова.