Как израильтяне проводят последние дни праздника

Около 50 000 израильтян воспользовались не по сезону теплой погодой в субботу и посетили природные заповедники и национальные парки страны.
Семьи съезжаются в парки страны для проведения последних дней праздника.
К популярным местам относятся национальный парк Яркон, парк Тель-Афек, Масада, древняя крепость с видом на Мертвое море и Эйн-Геди на юге, национальные парки в Кейсарии и Ашкелоне, пещеры в Бейт-Гуврине и заповедник Баниас на севере.
Тысячи людей посетили пляжи Кинерета и побережья Средиземного моря.