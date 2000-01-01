27.04 15:46 MIGnews.com

Как израильтяне проводят последние дни праздника

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Около 50 000 израильтян воспользовались не по сезону теплой погодой в субботу и посетили природные заповедники и национальные парки страны.Семьи съезжаются в парки страны для проведения последних дней праздника.К популярным местам относятся национальный парк Яркон, парк Тель-Афек, Масада, древняя крепость с видом на Мертвое море и Эйн-Геди на юге, национальные парки в Кейсарии и Ашкелоне, пещеры в Бейт-Гуврине и заповедник Баниас на севере.Тысячи людей посетили пляжи Кинерета и побережья Средиземного моря.