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Как израильтяне проводят последние дни праздника 27.04 15:46   MIGnews.com

Как израильтяне проводят последние дни праздника

Около 50 000 израильтян воспользовались не по сезону теплой погодой в субботу и посетили природные заповедники и национальные парки страны.

Семьи съезжаются в парки страны для проведения последних дней праздника.

К популярным местам относятся национальный парк Яркон, парк Тель-Афек, Масада, древняя крепость с видом на Мертвое море и Эйн-Геди на юге, национальные парки в Кейсарии и Ашкелоне, пещеры в Бейт-Гуврине и заповедник Баниас на севере.

Тысячи людей посетили пляжи Кинерета и побережья Средиземного моря.


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