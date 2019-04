28.04 00:49 MIGnews.com

Тейлор Свифт выпустила новую песню-дуэт

Обладательница "Грэмми" Тейлор Свифт в пятницу, 26 апреля, выпустила новую песню-дуэт под названием ME!, а также красочный клип. В МЕ! принял участие Брендон Ури, солист группы Panic! At The Disco, который в начале видео спорит со Свифт на французском языке. "Я обещаю, что ты никогда не найдешь такую, как я", - поет Свифт."Я одна такая. Детка, со мной забавно", - добавляет она.29-летняя Свифт несколько дней подряд обещала выпустить песню, дразня фанатов объявлениями в социальных сетях. Свифт начала свою карьеру в качестве кантри-певицы в Нэшвилле, штат Теннесси, в 15 лет, прежде чем заняться популярными хитами, такими как Shake It Off и Bad Blood.