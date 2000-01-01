Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Найдена монета времен золотой лихорадки в Калифорнии 28.04 07:25   MIGnews.com

Найдена монета времен золотой лихорадки в Калифорнии

Американский нумизмат из Новой Англии нашел редкую монету, стоимость которой оценивается в миллионы долларов.

Монета номиналом 5 долл. отчеканена в 1854 году на монетном дворе в Сан-Франциско. В разгар золотой лихорадки в Калифорнии их выпустили тиражом всего в 268 штук. По сей день считалось, что уцелели только три, но была найдена четвертая.

Долгое время коллекционер не мог доказать, что это не подделка. В итоге ему пришлось обратиться в Numismatic Guaranty Corporation - крупнейшая в мире экспертная компания, которая занимается проверкой подлинности монет, пишет Smithsonianmag.

Одна из монет 1854 хранится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, другая - в коллекции легендарного нумизмата Дэвида Поган (David Pogue). Третья монета принадлежала наследнику одного из самых богатых семей Америки Уиллису Дюпону.

В октябре 1967 года в его особняк ворвались вооруженные грабители. Миллиардера, его четырехлетнего сына и прислугу связали, а жену заставили открыть сейф. Преступники скрылись с 50 тыс. долл., драгоценностями и коллекцией Уиллиса, в которой, среди прочего, была и монета 1854 года. Ее дальнейшая судьба неизвестна.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:48
Аэропорт Бен-Гуриона планирует грандиозное расширение
07:15
Дани Данон: верховный комиссар ООН одержим критикой Израиля
06:39
Нетаниягу соболезнует семьям утонувших учеников
05:16
Apple не будет производить Wi-Fi роутеры
04:51
Новые "Мстители" установили рекорд
02:33
Ким Чен Ын привез Мун Чжеину подарок из Северной Кореи
01:28
Спилберг рассказал, как на него повлиял "Список Шиндлера"
00:27
Австралиец приволок на берег напугавшую его акулу
23:27
США передумали поставлять Турции новейшие истребители
22:27
В Японии создали настоящего робота-трансформера
21:50
Китаец с ножом пришел в школу и убил 7 детей
21:44
В Гюмри начался многотысячный митинг
21:20
Израильтянин получил золото на чемпионате Европы по дзюдо
21:19
От утечки фенола в Чехии пострадали 20 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus