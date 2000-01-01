Найдена монета времен золотой лихорадки в Калифорнии
Американский нумизмат из Новой Англии нашел редкую монету, стоимость которой оценивается в миллионы долларов.
Монета номиналом 5 долл. отчеканена в 1854 году на монетном дворе в Сан-Франциско. В разгар золотой лихорадки в Калифорнии их выпустили тиражом всего в 268 штук. По сей день считалось, что уцелели только три, но была найдена четвертая.
Долгое время коллекционер не мог доказать, что это не подделка. В итоге ему пришлось обратиться в Numismatic Guaranty Corporation - крупнейшая в мире экспертная компания, которая занимается проверкой подлинности монет, пишет Smithsonianmag.
Одна из монет 1854 хранится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, другая - в коллекции легендарного нумизмата Дэвида Поган (David Pogue). Третья монета принадлежала наследнику одного из самых богатых семей Америки Уиллису Дюпону.
В октябре 1967 года в его особняк ворвались вооруженные грабители. Миллиардера, его четырехлетнего сына и прислугу связали, а жену заставили открыть сейф. Преступники скрылись с 50 тыс. долл., драгоценностями и коллекцией Уиллиса, в которой, среди прочего, была и монета 1854 года. Ее дальнейшая судьба неизвестна.