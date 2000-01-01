28.04 04:51 MIGnews.com

Новые "Мстители" установили рекорд

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Несмотря на то, что всемирная премьера нового блокбастера "Мстители: Война бесконечности" состоялась лишь вчера, 26 апреля, уже можно с уверенностью сказать, что он станет одним из самых кассовых.Как сообщает Box Office Mojo, за один премьерный день лента собрала на вечерних сеансах в кинотеатрах Северной Америки 39 млн. долларов, что стало четвертым показателем в истории кино, а для фильмов Marvel и вовсе небывалым явлением.Так, "Мстители: Война бесконечности" обогнали такие блокбастеры киновселенной, как "Первый мститель: Гражданская война" (25 млн), "Черная пантера" (25,2 млн) и "Мстители: Эра Альтрона" (27,6 млн).В целом ленту уже показывают на 43 территориях, а ее копилке уже 95 млн. долларов. За пределами Северной Америки, больше всего фильм собрал, как ни странно, в Южной Корее – 11,4 млн. долларов.