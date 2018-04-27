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ABBA записала новые песни и назвала дату премьеры | Фото: Википедия27.04 18:44   MIGnews.com

ABBA записала новые песни и назвала дату премьеры

Легендарный шведский квартет ABBA записал новые песни – первые с момента распада коллектива в 1983 году.

На Instagram-странице группы было обнародовано заявление, в котором сказано о записи двух песен для проекта, в рамках которого их будут исполнять голографические версии Агнеты Фэльтског, Анни-Фрид Лингстад, Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона.

Публикация от @abbaofficial


"Решение продолжить захватывающий проект тура аватаров ABBA вызвало неожиданные последствия. Мы все чувствовали, что спустя 35 лет было бы здорово вновь объединиться и оказаться в студии звукозаписи. Так мы и поступили. Время будто остановилось, а мы словно было в коротком отпуске. Очень радостный опыт!" – гласит заявление группы.

Музыканты сообщили о записи двух песен, название одной из которых – I still have faith in you. Ее премьера состоится на британском канале BBC и американском NBC в декабре 2018 года.

"Возможно, мы и постарели, но эти песни новые. И это прекрасно", - резюмировали поп-легенды.

На прошлой неделе Ульвеус сообщил о том, что его и его коллег оцифровали и омолодили при помощи компьютерных технологий, благодаря чему они вновь стали выглядеть, как в 1979 году. На BBC и NBC состоится двухчасовое шоу, в котором группа исполнит свои старые и новые хиты, а после – отправится во всемирное турне.
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