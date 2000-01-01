27.04 18:03 MIGnews.com

Израильтянка - лучшая актриса на кинофестивале Трайбека

Поделиться

Все по теме

Комментарии

24-летняя израильская актриса Джой Ригер была признана лучшей актрисой на международном кинофестивале Трайбека за фильм "Девственницы" (Vierges) израильского режиссера Керен Бен-Рафаэль, который был снят совместно с Бельгией и Францией.Присуждая ей премию на вчерашней церемонии в Нью-Йорке, жюри высоко оценило то, как чувствительно Ригер сыграла Лану – "16-летнюю девушку, которой предстоит пережить сексуальное пробуждение среди жизни, полной трудностей и тоски".Также в ленте играет исполнитель главной роли в сериале "Штисель" Михаэль Алони.Кроме того, на кинофестивале состоялась премьера сериала "На спектре", который будет транслироваться на канале Yes. В центре передачи – трое молодых израильтян, страдающих от аутизма и их попытки приспособиться в этом мире. Шоу создано Даной Идисис и Ювалем Шафферманом, а главные роли сыграют Неоми Левов, Нив Маджар и Бен Йосипович. Как сообщили в Yes премьера передачи состоится в мае.