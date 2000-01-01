27.04 15:54 MIGnews.com

Иерусалимский музей скрывает оскорбляющие харедим выставки

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Иерусалимский Музей естествознания оказался вовлечен в скандал – чтобы не оскорблять религиозные чувства ортодоксальных евреев, администрация распорядилась закрыть стенд, посвященный человеческой эволюции.Кроме того, когда одна из посетительниц спросила у сотрудников о причине цензуры, ее попросили покинуть музей.Речь идет о стенде "Начало человеческой эволюции и культуры", в котором детально описаны стадии постепенного перехода от обезьян к современным Homo sapiens. Стенд включает черепа различных стадий эволюции человека, древние орудия охоты и все необходимые к ним описания.Теперь же он скрыт от посетителей под розовым листом.Администрация музея утверждает, что муниципальные власти разрешили им скрывать во время экскурсий ультраортодоксальных групп этот стенд и несколько других, а именно: два о динозаврах, а также один о человеческом теле и сексуальности.Однако журналисты обратили внимание на то, что как минимум дважды в этом месяце стенды были скрыты даже тогда, когда в музее не было харедим. Администрация объяснила это нехваткой сотрудников, чтобы каждый раз открывать стенды после экскурсий ортодоксов.Как показало расследование журналистов, последние 25 лет музей функционирует исключительно благодаря доходам от экскурсий и благодаря организации различных мероприятий. Муниципалитет это отрицает, утверждая, что финансирует музей.На Песах Хая Давид отправилась в музей со своим 3-летним сыном. Рассматривая экспонаты, мальчик обнаружил коробку с розовым листом и спросил, что там находится. Отодвинув преграду, Хая увидела черепа. На ее вопрос сотрудник музей ответил, что "харедим не любят смотреть на это"."Я была полностью потрясена, потому что на тот момент там не было ни одного ортодокса. Некому было оскорбляться. Нельзя просто выбрать один экспонат, который, по вашему мнению, может оскорбить кого-то, и скрыть его. Это грустно и необоснованно, и это также незаконно", - вспоминает она.Когда женщина предъявила свои претензии сотруднику музея, он попросил ее уйти.Когда за дело взялись журналисты, Музей естествознания принес израильтянке свои извинения и пригласил ее на еще один визит - на этот раз бесплатный.