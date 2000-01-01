27.04 12:11 MIGnews.com
В США открыли первый палестинский музей
Небольшой город Вудбридж в штате Коннектикут (США) может иметь внешне мало общего с Ближним Востоком, но в нем начал свою работу музей, который, как ожидается, изменит отношение американцев к палестинцам.
Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает
The Times of Israel
.
По данным издания, первый в истории США палестинский музей открыл свои двери в 128 километрах к северу от Манхеттена и совсем близко к кампусу небезызвестного Йельского университета.
Отмечается, что спонсором открытия музея выступил американский бизнесмен, являющийся палестинцем по происхождению.
Уточняется, что на проект было потрачено девять месяцев и полмиллиона долларов США.
Основатель музея, 66-летний Файсал Салех рассказал журналистам, что СМИ очень негативно относятся к палестинцам, часто сообщая о них в негативном свете так, как будто они даже не являются людьми.
В беседе с корреспондентами он выразил надежду, что люди станут больше интересоваться богатым культурным наследием палестинского народа, нежели очередной порцией терактов.
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